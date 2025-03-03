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Dünya
CNN International 03.03.2025 08:10

Yapay zeka ile üretilen çocuk istismarı görsellerine yönelik küresel operasyon

Avrupa Birliği’nin güvenlik ajansı Europol, yapay zeka ile üretilmiş çocuk istismarı materyallerine yönelik küresel çapta yürütülen operasyon kapsamında 25 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yapay zeka ile üretilen çocuk istismarı görsellerine yönelik küresel operasyon

Danimarka kolluk kuvvetlerinin liderlik ettiği ve "Operasyon Cumberland" olarak adlandırılan bu operasyon, dünya genelinde yapay zeka destekli çocuk istismarı materyalleriyle ilgili gerçekleştirilen ilk büyük çaplı müdahalelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Europol, olayın teknik açıdan son derece karmaşık olduğunu ve soruşturma sürecini zorlaştırdığını belirtti.

19 ülkede soruşturma yürütüldü

Operasyon, Avrupa’daki birçok ülkenin yanı sıra Avustralya ve Yeni Zelanda’yı da kapsayan toplam 19 ülkede yürütüldü. Soruşturma, Kasım 2024’te Danimarka’da bir şüphelinin tutuklanmasıyla başladı.

Europol’e göre, söz konusu kişi, yapay zeka kullanarak çocuk istismarı içerikleri üretti ve işlettiği çevrimiçi platform üzerinden bunları yaydı. Kullanıcılar, ödeme yaparak bu içeriklere erişebiliyordu.

Soruşturma kapsamında 273 şüpheli tespit edilirken, önümüzdeki haftalarda yeni gözaltıların gerçekleşebileceği ifade edildi. Tutuklanan şüphelilerin, tamamen yapay zeka tarafından oluşturulmuş çocuk istismarı görüntülerini paylaşan bir suç organizasyonunun parçası olduğu aktarıldı.

Teknoloji suistimal ediliyor

Europol Direktörü Catherine De Bolle, yapay zeka ile oluşturulan bu tür içeriklerin kötü niyetli kişiler tarafından kolayca üretilebildiğini ve teknik bilgi gerektirmediğini vurgulayarak, "Bu durum çocuk istismarı materyallerinin yaygınlaşmasına yol açıyor ve faillerin tespit edilmesini giderek zorlaştırıyor" dedi.

Her ne kadar Operasyon Cumberland kapsamında incelenen içeriklerin tamamen yapay zeka tarafından üretilmiş olduğu ve gerçek kurban içermediği belirtilse de, Europol bu tür materyallerin çocukların nesneleştirilmesine ve cinsel istismarın normalleştirilmesine katkıda bulunduğunu açıkladı.

Europol bilinçlendirme kampanyası başlatıyor

Europol, yapay zekanın yasa dışı faaliyetlerde kullanımının sonuçlarına dikkat çekmek amacıyla yakında bir çevrimiçi farkındalık kampanyası başlatacağını duyurdu. Bu kampanya, yapay zekanın yasa dışı amaçlar için kullanılmasının hukuki ve etik sonuçlarını gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

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