Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da binlerce aileyi evsiz bıraktı

63 yaşındaki Fatima Tevfik, Batı Şeria’da birçok askeri operasyona tanıklık etti. Ancak ilk kez evini kaybetti. İsrail askerleri, onu ve ailesini Nur Şems mülteci kampındaki evlerinden zorla çıkardı ve evi askeri kışlaya çevirdi.

"Daha önce böyle bir şey görmedim. Bizi zorla yerimizden etmek? Bu ilk kez oluyor." dedi. Ailesiyle birlikte sığındığı düğün salonunun soğuk beton duvarları arasında hayatta kalmaya çalışıyor.

Onun gibi binlerce kişi, ocak ayının sonunda İsrail’in Batı Şeria’daki saldırılarını artırmasıyla yerinden edildi. Yaklaşık 40 bin Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail: Geri dönüş yok

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Batı Şeria’daki mülteci kamplarında yürütülen askeri operasyonların en az yıl sonuna kadar süreceğini ve Filistinlilerin evlerine geri dönmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. "İsrail ordusu tahliye edilen kamplarda uzun süre kalması için hazırlık yapmasını emrettim. Siviller geri dönmeyecek ve terör yeniden büyümeyecek" dedi.

Bu açıklamalar, İsrail’in Filistinli sivillere yönelik baskısını giderek artırdığını ve zorla yerinden etme politikasını kalıcı hale getirdiğini gözler önüne seriyor.

Soğukta hayatta kalma mücadelesi

Fatima Tevfik’in torunları Mahmud (11) ve Rou’ya (9), evlerinden zorla çıkarıldıkları geceyi anlatıyor. Mahmud, "Askerler hoparlörlerden bağırmaya başladı. Herkes eşyalarını toparlayıp kaçtı." dedi. Küçük Rou’ya ise korkusunu dile getirerek, "Askerleri hiç bu kadar yakından görmemiştim. Evimizi alıp Yahudi yerleşimcilere verecekler sandım" diye konuştu.

Çocuklar için soğuk, açlık ve belirsizlik içinde geçen günler her geçen saat daha da ağırlaşıyor. Anneleri, küçük kardeşlerini hastaneye götürmek zorunda kaldı. Rou’ya gözyaşları içinde, "Annemi istiyorum" diyor.

Batı Şeria’da büyük yıkım

İsrail’in saldırıları Batı Şeria’daki mülteci kamplarını harabeye çevirdi. Nur Şems, Cenin ve Tulkarem mülteci kamplarında yollar kazıldı, altyapı tahrip edildi, kanalizasyon sistemleri çökertildi. Evler ve camiler bombalandı.

Benzer yıkım Gazze'de yaşanırken, Batı Şeria artık daha fazla hava saldırısı ve tank operasyonlarına sahne oluyor. İsrail ordusu, 20 yıl sonra ilk kez Batı Şeria’ya tank gönderdi. Bu saldırılarda birçok sivil hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 21 Ocak’tan bu yana İsrail’in Batı Şeria’da öldürdüğü 66 kişinin büyük çoğunluğu sivil.

‘Evimizi yıksalar bile geri döneceğiz’

Düğün salonunda yaşayan Mahmud ve Rou’ya, her şeye rağmen evlerine dönme umudunu kaybetmiyor. Mahmud, "Evimizi yıksalar bile yeniden yaparız. Kamp daha iyi. Orada ailemiz ve arkadaşlarımız var" diyerek dirençlerini sürdüreceklerini söylüyor.

İsrail’in Batı Şeria’daki saldırıları, Filistinli sivilleri hedef alarak toplu cezalandırma yöntemine dönüşmüş durumda. Binlerce insan evsiz, çocuklar korku içinde ve bölgede insani kriz giderek büyüyor. Ancak Filistinliler, tüm baskılara rağmen evlerine ve topraklarına geri dönme kararlılığını sürdürüyor.