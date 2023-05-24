Yapay zeka bu kez Adobe Photoshop'a geliyor

Adobe bugün, her yerde bulunan fotoğraf düzenleme yazılımına bu yılın sonlarında yeni bir 'Generative Fill' özelliğinin geleceğini duyurdu.

Firefly destekli özellik, doğal dildeki metin istemlerine dayalı olarak görsel içerik eklemenizi, kaldırmanızı ve genişletmenizi sağladığından, şirket "çalışmanın sihirli yeni bir yolunu" vaat ediyor .

Adobe'nin Dijital Medyadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ashley Still, "Generative Fill, üretici yapay zekanın hız ve kolaylığını Photoshop'un gücü ve hassasiyetiyle birleştirerek müşterilerin vizyonlarını hayal güçlerinin hızında hayata geçirmelerini sağlıyor" dedi.

Adobe'nin Üretken Doldurma özelliği, DALL-E 2'nin iç boyama (görüntünün bir bölümünde yapay zeka içeriği oluşturma) ve dış boyama (görüntünün sınırlarının ötesine uzanan yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik) ile eşdeğer olarak tanımlanıyor.

Örneğin, çektiğiniz bir fotoğrafta gerçeküstü görünmesi için gökyüzünü boyamak istiyorsanız, o alanı seçin ve bilgi istemi alanına "tuhaf renklerle gerçeküstü gökyüzü" gibi bir şey yazın.

Ya da daha geniş bir en boy oranına sahip olmasını istediğiniz bir fotoğraf çektiyseniz, bunun dışındaki alanı seçip sahneyi uzatmasını isteyebilirsiniz.

Görsel bilgilerine görünmez dijital imza gelecek

Yapay zeka çalışmasını etik bir düzeyde diğerlerinden ayırmaya yardımcı olmak için şirket, mevcut nesil modelinin yalnızca Adobe Stock görüntülerinden ve "telif hakkı kısıtlaması olmaksızın diğer kamu malı içerikten" öğrendiğini söylüyor.

Ayrıca, Adobe'nin Content Credentials girişiminin bir parçası olarak, Photoshop'ta yapılan yapay zeka görüntüleri, insan yapımı mı yoksa yapay zeka ürünü mü olduğunu gösteren görünmez bir dijital imza ile kodlanacak.

Üretken yapay zeka, organik olanı algoritmik olandan ayırmayı giderek zorlaştırırken ve sanatçılar çalışmalarının kariyer öldüren makineler tarafından intihal edilmesinden endişe ederken, Adobe daha şeffaf bir yaklaşım benimsediğini söylüyor.