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Dünya
The Guardian 24.05.2023 07:19

273 milyon dolar değerinde uyuşturucu yakalandı

Çelik bir hidrolik presin derinliklerine gizlenmiş 300 kilodan fazla metamfetamin, Meksika'dan Yeni Güney Galler'e kaçırıldı.

273 milyon dolar değerinde uyuşturucu yakalandı

Avustralya Federal Polisi, ele geçirilen uyuşturucunun tahmini değerinin 273 milyon dolardan fazla olduğunu ve 3 milyon ayrı sokak satışı oluşturabileceğini söyledi.

Polis şimdi, 18 Nisan'da gemiyle gelen ithalatın arkasındaki ulusötesi suç örgütünü belirlemeye çalışıyor.

Avustralya Sınır Kuvvetleri memurları, çeliğin görüntüsü nedeniyle presi Sidney'deki konteyner tesisinde incelediklerinde şüpheleri arttı.

Mühendislik uzmanları hidrolik presin çekirdeğini deldiklerinde, makinenin derinliklerinde beyaz bir madde buldular ve yapılan incelemede maddenin metamfetamin olduğu ortaya çıktı.

Makine parçalara ayrıldığında, memurlar kurşun kaplı iki küvetin içine gizlenmiş 79 blok meth buldu.

Metanfetamin dünya genelinde çok büyük zararlara neden oluyor.

2020-21'de sadece Avustralya'da her gün ortalama 33 kişi metamfetaminle ilgili olaylar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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