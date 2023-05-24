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TRT Haber 24.05.2023 07:11

Yurt dışında oy verme işlemleri bugün sona eriyor

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurt dışına kayıtlı 1 milyon 733 bin 940 seçmen oy kullandı. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bu akşam sona erecek. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yurt dışında oy verme işlemleri bugün sona eriyor
[Fotograf: AA]

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi kapsamında 1 milyon 733 bin 940 oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bu akşam sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

3 milyon 416 bin 98 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu yurt dışında bu yıl 73 ülkede sandıklar kuruldu. Bazı ülkelerde oy verme süreci tamamlandı. Aralarında ABD, Almanya, Belçika, İngiltere ve KKTC'nin de olduğu 16 ülkede ise seçmenler oy kullanmaya devam ediyor.

Oylar YSK'nın belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. 

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