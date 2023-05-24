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TRT Haber 24.05.2023 02:58

YSP İstanbul milletvekili Önder'den Kılıçdaroğlu açıklaması

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı taahhütlerde bulunduğunu söyledi. Önder, Kılıçdaroğlu'nun bu taahhütleri yerine getirmek zorunda olduğunu ifade etti.

YSP İstanbul milletvekili Önder'den Kılıçdaroğlu açıklaması

Yeşil Sol Parti cephesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine yönelik verdiği taahhütleri hatırlattı.

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kılıçdaroğlu'nun tutuklu bulunan HDP'liler ile ilgili sözlerine vurgu yaptı.

"Ağır bir sorumluluk aldı, bunları yerine getirmek zorunda"

Önder, Kılıçdaroğlu'nun kendilerine yönelik verdiği taahhütleri yerine getirmek zorunda olduğunu kaydetti:

"Kendisinin taahhüt ettiği birtakım şeyler var; örneğin bağımsız yargı. Bunu kendisi kamuoyu önünde defalarca deklare etti. Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Dolayısıyla ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Bunları yerine getirmek zorunda."

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