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Dünya
Reuters 24.05.2023 07:05

Pentagon bir milyon F-35 parçasını kaybetti

ABD Savunma Bakanlığı'nın (DOD), ülke tarihindeki en pahalı silah sistemi olan F-35 Lightning II savaş uçağı için yaklaşık 1 milyon eksik yedek parçanın hesabını veremediği ortaya çıktı. Parçaların değeri yaklaşık 85 milyon dolar

Pentagon bir milyon F-35 parçasını kaybetti
[Fotograf: Reuters]

Hükümet Sorumluluk Ofisi'nin (GAO) Salı günü bildirdiğine göre, cıvatalar, lastikler ve iniş takımları gibi öğeleri içeren kayıp parçaların yaklaşık 85 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

2018'den beri Pentagon, tespit edilen parça kayıplarının yalnızca yüzde 2'sini çevreleyen koşulları gözden geçirdi.

U.S. Government Accountability Office[U.S. Government Accountability Office]

Raporda "DOD, bu yedek parçaların bir sözleşme kapsamında sorumlu olmasını sağlamak için adımlar atmazsa, F-35 Ortak Program Ofisi (JPO) bu yedek parçalar üzerinde sorumluluk kazanamayacak veya sürdüremeyecek, konumlar gibi verilere sahip olmayacaktır” denildi.

Yedek parçalar, savunma yüklenicisi Lockheed Martin tarafından üretilen uçağı satın alan ABD ordusu ve müttefik ülkeler tarafından F-35'te kullanılmak üzere dünyanın dört bir yanında depolanıyor.

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