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Dünya
BBC 24.05.2023 06:48

Trump'ın rakibi, başkanlık adaylığını Twitter'da ilan edecek

Florida Valisi Ron DeSantis, Twitter CEO'su Elon Musk ile çevrimiçi bir yayında 2024 başkanlık adaylığını açıklayacak.

Trump'ın rakibi, başkanlık adaylığını Twitter'da ilan edecek

Elon Musk, yerel saatle 18:00'de DeSantis ile bir Twitter Spaces görüşmesine ev sahipliği yapacak.

DeSantis'in kampanyasından resmi bir lansman videosunun aynı akşam geç saatlerde yayınlanması bekleniyor.

44 yaşındaki DeSantis, eski başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin adaylığındaki baş rakibi olarak görülüyor.

Vali, ulusal kamuoyu yoklamalarında 30'dan fazla puanla önde giden Trump'ı görevden almak isteyen, yarışmacı listesine katıldı.

Cumhuriyetçi seçmenler, Kasım 2024 genel seçimlerinde Demokrat Başkan Joe Biden'ın karşısına hangi adayın çıkacağını belirlemek için önümüzdeki Şubat ayında başlayacak bir dizi ön seçimde sandık başına gidiyor.

Twitter Spaces, diğer Twitter kullanıcılarının katılabileceği ve etkileşimde bulunabileceği canlı sesli konuşmalara ev sahipliği yapmasına izin veren bir platform.

Etkinliğin moderatörlüğünü Tesla'nın kurucusunun yakın müttefiki ve DeSantis'in destekçisi olan teknoloji girişimcisi David Sacks yapacak.

Yaklaşan Twitter Spaces "röportajı" hakkında bir Fox News tweet'i, Musk tarafından Salı günü 140 milyon takipçisine retweetlendi.

İkisinin şahsen birlikte görünmeyi planlayıp planlamadığı ve Musk'ın Floridalı'nın kampanyasına kendi platformunda ev sahipliği yaparak destek gösterip göstermediği henüz netlik kazanmadı.

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