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Dünya
BBC, AA 24.05.2023 06:57

Çip savaşı: Apple, milyarlarca dolarlık anlaşmayı imzaladı

Apple, daha fazla ABD yapımı parça kullanmak için ABD'li çip üreticisi Broadcom ile milyarlarca dolarlık bir anlaşma yaptığını açıkladı.

Çip savaşı: Apple, milyarlarca dolarlık anlaşmayı imzaladı
[Fotograf: Reuters]

Uzun yıllar süreceği açıklanan anlaşma kapsamında, iki ABD şirketi Amerika'da tasarlanacak ve üretilecek 5G cihazları için bileşenler geliştirecek.

Apple, anlaşmanın 2021'de ABD ekonomisine 430 milyar dolar yatırım yapmak için açıkladığı planın bir parçası olduğunu söyledi.

Hareket, teknoloji endüstrisi merkezli bir ticaret anlaşmazlığının Washington ile Pekin arasında yükselmesiyle gerçekleşti.

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Apple'dan yapılan açıklamada, anlaşma sayesinde, Broadcom'un FBAR filtreleri dahil 5G radyo frekansı bileşenleri ve son teknoloji kablosuz bağlantı bileşenlerini geliştireceği bildirildi.

FBAR filtrelerinin birkaç önemli Amerikan üretim ve teknoloji merkezinde tasarlanacağı ve yapılacağı ifade edilen açıklamada, Apple'ın halihazırda Broadcom'un Fort Collins FBAR filtre üretim tesisinde 1100'den fazla işi desteklemeye yardımcı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 5G teknolojisinin, yeni nesil tüketici elektroniğinin geleceğini şekillendirdiğine ve Apple'ın, ABD'de bu alanı geliştirmek için on milyarlarca dolar harcadığına vurgu yapılırken söz konusu yatırımların şirketin 2021'de ABD ekonomisine 5 yılda 430 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünün bir parçası olduğu aktarıldı.

Apple'ın Amerikalı tedarikçilerle doğrudan harcamalar, veri merkezi yatırımları, ABD'deki sermaye harcamaları ve diğer yerel harcamalar yoluyla hedefine ulaşma yolunda ilerlediği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook ise "Apple'ın tüm ürünleri ABD'de tasarlanıp üretilen teknolojiye dayalıdır ve Amerika'nın geleceğine sarsılmaz bir inancımız olduğu için ABD ekonomisine yaptığımız yatırımları derinleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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