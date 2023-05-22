Açık 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 22.05.2023 06:26

Çin ABD'nin en büyük çip üreticisinin ürünlerini yasakladı

Çin, ABD çip devi Micron Technology tarafından üretilen ürünlerin ulusal güvenlik riski oluşturduğunu söyleyerek, kritik projelerden yasaklandığını duyurdu.

Çin ABD'nin en büyük çip üreticisinin ürünlerini yasakladı

Çin Siber Uzay İdaresi (CAC),  Amerika'nın en büyük bellek üreticisinin "ciddi ağ güvenliği riskleri" taşıdığını duyurdu.

Bu, firmanın çiplerinin dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki önemli altyapı projelerinden yasaklanacağı anlamına geliyor.

Pekin ile Washington arasındaki gerilim artarken, bu adım Çin'in ABD'li bir çip üreticisine karşı ilk büyük hamlesi.

Çin Siber Uzay İdaresi yaptığı açıklamada, "İnceleme, Micron ürünlerinin Çin'in kritik bilgi altyapısı tedarik zinciri için önemli güvenlik riskleri oluşturan ve Çin'in ulusal güvenliğini etkileyen ciddi ağ güvenliği riskleri içerdiğini ortaya koydu" dedi. 

CAC, bulduğunu söylediği risklerin ayrıntılarını veya bunları hangi Micron ürünlerinde bulduğunu açıklamadı.

Bir Micron sözcüsü BBC'ye, şirketin "Çin'de satılan Micron ürünlerini incelemesinden sonra CAC'nin bildirimini aldığını" doğruladı.

"Sonucu ve sonraki adımlarımızı değerlendiriyoruz. Çinli yetkililerle görüşmelere devam etmeyi dört gözle bekliyoruz" denildi.

ETİKETLER
ABD ABD-Çin İlişkileri Çin
Sıradaki Haber
Kurt Cobain’in parçaladığı gitar yaklaşık 600 bin dolara satıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:40
Instagram'da dünya çapında kesinti
06:25
Kurt Cobain’in parçaladığı gitar yaklaşık 600 bin dolara satıldı
06:23
Marsilya'da araca Kalaşnikof saldırısı: 3 kişi hayatını kaybetti
06:14
İstanbul'da polise mukavemet eden 4 kişi gözaltına alındı
06:14
Fransa'da onlarca çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan rahip yargılanacak
06:16
Suudi Arabistanlı astronotların da bulunduğu uzay mekiği AX-2 başarıyla fırlatıldı
Roma'daki ünlü Aşk Çeşmesi siyaha boyandı
Roma'daki ünlü Aşk Çeşmesi siyaha boyandı
FOTO FOKUS
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ