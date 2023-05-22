Kurt Cobain’in parçaladığı gitar yaklaşık 600 bin dolara satıldı

ABD’nin New York kentinde bulunan Hard Rock Cafe'de düzenlenen açık artırmada 1994’de hayatını kaybeden ABD'li rock grubu Nirvana'nın eski solisti Kurt Cobain'in parçaladığı Fender Stratocaster marka gitar beklenenin 10 katı fiyata satıldı.

Gitarın 1990'ların başında Nirvana’nın popüler albümlerinde Nevermind üzerinde çalışırken parçalandığı belirtildi.

Julien's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, gitarın 596 bin dolara alıcı bulduğu ifade edilirken, alıcının kimliği ise açıklanmadı.

Üç grup üyesinin de imzası bulunan gitarın üzerinde Cobain’in arkadaşı Mark Lanegan'a yazdığı not yer alırken, Cobain’in adını gitarın üzerine yanlış yazdığı görüldü.

Alıcının kimliği bilinmiyor. Müzayedeciler, eski sahibinin Tony Palmer olduğunu söylüyor.

İki yıl önce, Cobain'in 1993 sonlarında efsanevi MTV Unplugged performansı için kullandığı akustik gitar, 6 milyon dolara satıldı .

Julien'in devam eden üç günlük satışı ayrıca Elvis Presley, Freddie Mercury, Janet Jackson ve Dolly Parton gibi diğer müzik efsanelerinden hatıraları da içeriyor.