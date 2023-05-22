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Dünya
İHA 22.05.2023 06:15

Marsilya'da araca Kalaşnikof saldırısı: 3 kişi hayatını kaybetti

Fransa’nın Marsilya kentinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Marsilya'da araca Kalaşnikof saldırısı: 3 kişi hayatını kaybetti

Fransa’nın Marsilya kentinde dün gece saatlerinde içerisinde 5 kişinin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Polis, saldırının Kalaşnikof tipi silahlar ile düzenlendiğini ve saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırganların ve saldırıdan sağ kurtulan 2 kişinin olay yerinden kaçtığını ifade eden polis, saldırıyı uyuşturucu ticareti ile ilişkilendirdi.

Polis, saldırının hedefi olan 5 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini aktararak, uyuşturucunun yaygın olduğu bir toplu konutta yaşadıklarını ifade etti.

Saldırganları yakalamak için soruşturma başlatılırken, şu ana kadar 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Marsilya'da bu yıl bugüne kadar uyuşturucu ticareti ile bağlantılı saldırılarda can kaybı 21'e ulaştı. 

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