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Dünya
AA 22.05.2023 06:01

Ekvador'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ekvador'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Yerel basında çıkan habere göre, ülkenin güneybatısındaki Santa Elena kentinde silahlı kişiler bir restoranı hedef aldı.

Etrafa rastgele ateş açan saldırganlar 6 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çok sayıda kişinin yerde yattığı görülüyor.

Silahlı saldırının çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ülkede uyuşturucu çetelerinin alan hakimiyeti ve birbirlerine üstünlük sağlamak için zaman zaman çatıştıkları biliniyor.

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