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Dünya
AA 22.05.2023 05:43

Arap ülkeleri Sudan'daki kısa vadeli ateşkesten memnun

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti ve bunun kapsamlı ve daimi bir anlaşmaya adım teşkil etmesi dileğinde bulundu.

Arap ülkeleri Sudan'daki kısa vadeli ateşkesten memnun
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kuveyt, Bahreyn, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlıklarının açıklamalarında da ateşkes anlaşmasının Sudan'daki çatışmaları nihai olarak sonlandırması istendi ve ABD ile Suudi Arabistan'ın bu anlaşmaya varılmasında oynadığı rol takdir edildi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi ve anlaşmanın şartlarına bağlı kalacağını teyit etti.

Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma da anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu ve iki tarafı ateşkese uymaya çağırdı.

Kısa vadeli ateşkes

Suudi Arabistan ve ABD, Sudan'da çatışan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında sağlanan 7 günlük ateşkesin, Sudan yerel saatiyle 22 Mayıs 21.45'te yürürlüğe gireceğini ve Sudan'daki krizi çözmek için Cidde şehrinde yapılan görüşmelerin devam edeceğini bildirmişti.

Sudan'ın tamamında uygulanacak "acil insani yardımların ulaştırılması ve temel hizmetlerin sağlanmasının" hedeflendiği kısa vadeli ateşkes anlaşması, tarafların Cidde Bildirgesi'nde insani yükümlülüklerle ilgili verilen taahhütlere uymasını kapsıyor.

Suudi Arabistan'daki müzakereler

ABD ve Suudi Arabistan'ın, Sudan'daki krizi çözmek için Cidde şehrinde 6 Mayıs'ta başlattıkları taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta, Sudan'daki çatışmaların durdurulması için "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

Bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğuna vurgu yapılmıştı.

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Sudan'daki çatışmalar

Sudan ordusu ile HDK arasında, tarafların uzun süredir yaşadığı fikir ayrılıklarının artması sonucu Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 843 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, 259 bin kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirmişti.

IOM, çatışmaların devam etmesi halinde 1,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden olacağı öngörüsünde bulunmuştu.

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