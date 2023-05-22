Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimine Almanya'dan rekor katılım

"Ben tüm vatandaşlarımızı hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun demokrasiye sahip çıkmaya, demokrasi şölenine çağırıyorum. Dünyanın hiçbir ülkesi yurt dışında 73 ülkede, 167 oy kullanma merkezinde vatandaşların ayağına böyle sandık götürmüyor. Muazzam bir organizasyon var. Burada dışişleri bakanlığımıza, büyükelçiliğimize, başkonsolosluklarımıza teşekkür ediyoruz."