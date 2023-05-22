Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimine Almanya'dan rekor katılım

Yurt dışında Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimlerinde oy verme işlemi hafta sonu yoğun katılımla devam etti.
Almanya'da en fazla Türk seçmenin bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln, Essen, Düsseldorf ve Münster başkonsolosluklarında rekor katılımla oy kullanıldı.
Essen kentindeki başkonsoloslukta hafta sonu nedeniyle oy kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
"Dünyada böyle bir organizasyon yapan başka bir ülke yok"
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Essen Başkonsolosluğu Seçim Merkezi'ni ziyaret etti.
YTB Başkanı Eren, vatandaşların sandığa yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Dünyada böyle bir organizasyon yapan başka bir ülke yok" dedi.
"Türkiye'nin yurt dışında oy kullanma organizasyonun büyüklüğüne" dikkat çeken Eren sözlerini şöyle sürdürdü:
Başkonsolos Taylan Özgür Aydın: Seçim bölgemizde katılım 2 kat arttı
Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın da, katılımın rekor seviyeye ulaştığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
Almanya'da oy vermek isteyen vatandaşlar 24 Mayıs Çarşamba akşamı saat 22.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.
Haber: Bülent Dönmez