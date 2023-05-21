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Dünya
AA 21.05.2023 21:00

Meksika'da silahlı saldırı: 10 ölü

Meksika'nın kuzeyinde off-road yarışlarının yapıldığı alana düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da silahlı saldırı: 10 ölü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Yerel basına göre, Baja California eyaletine bağlı Ensenada kentinde organize edilen off-road yarışlarının yapıldığı alana silahlı saldırı düzenlendi.

Minibüsle alana gelen silahlı kişiler etrafa rastgele ateş açtı, 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ise bölgeyi güvenlik kordonuna aldı.

Ensenada Belediye Başkanı Armando Ayala Robles, açıklamasında, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Gerekli tüm bilgilerin sağlanması için eyalet savcılığı ve federal polis birlikte çalışıyor. Sorumlular adalete hesap verecek" ifadesini kullandı.

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