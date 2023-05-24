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Dünya
BBC 24.05.2023 07:34

Netflix, şifre paylaşımı için ek ücret uygulamaya başladı

Netflix, İngiltere ve ABD de dahil olmak üzere büyük pazarlarda parola paylaşımına yönelik uzun süredir söz verdiği sıkı önlemlerine başladı. ABD’deki kullanıcıların ayda 8 dolar karşılığında hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşabileceklerini duyurdu.

Netflix, şifre paylaşımı için ek ücret uygulamaya başladı

Hesap paylaşımına yönelik baskıyı ABD'ye taşımaya hazırlanan Netlix şirketi, şifre paylaşımı yapan ABD'li müşterileri için oluşturduğu yeni ücretler tarifesini açıkladı.

Buna göre, Netflix, kullanıcıların ayda ek 8 dolar karşılığında hesap bilgilerini paylaşabileceğini duyurdu.

İngiltere'de ise bu ücret 5 strelin olarak belirlendi.

Netflix rekor abone kaybının ardında reklamlı üyelik dönemini başlatıyor
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Diğer taraftan, bu seçeneklerin yalnızca standart ve premium planını kullanan müşteriler tarafından kullanılabileceği belirtildi.

Şirket, ABD ve Kanada'daki 30 milyon kullanıcı dahil olmak üzere, dünya çapında toplamda 100 milyon hanenin ödeme yapmadıkları halde bir Netflix hesabı kullandıklarını açıkladı.

Geçen yıl Latin Amerika'da başlayan şifre paylaşımına yönelik baskı Netflix'in kullanıcılardan daha fazla gelir elde etme stratejisinin önemli bir parçası olarak yorumlandı.

Ancak İspanya'da bu strateji ters tepti.

1 milyondan fazla kullanıcı kaybedildi

İspanya'da ek bir hesap için 5,99 euro ücret almaya başladığında yılın ilk üç ayında bir milyondan fazla abone kaybetti.

Salı günü Netflix, aralarında Avustralya, Brezilya, Fransa, Almanya, Meksika ve Singapur'un da bulunduğu 103 ülke ve bölgedeki müşterilere hesap paylaşımı hakkında bir e-posta gönderdi.

Şirket daha önce yatırımcıları programını genişletirken iptaller olacağı konusunda uyardı, ancak "Uzun vadeli, ücretli paylaşım, hizmetimizi geliştirirken büyüyebileceğimiz daha büyük bir gelir tabanı sağlayacaktır" dedi.

Değişikliklerin Şubat ayında uygulamaya konulduğu Kanada'da, ücretli üyelik tabanı artık değişikliklerden öncekinden daha büyük ve daha önce söylendiği gibi gelir artışı hızlandı.

Netflix daha önce resmi kurallarına aykırı olmasına rağmen 100 milyondan fazla hanenin şifre paylaştığını tahmin etmişti.

Şirket, abone büyümesi yavaşladığından ve artan rekabet, akış pazarındaki hakimiyetine meydan okuduğundan, daha fazla para kazanmak için bu kitleden yararlanmak istiyor.

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