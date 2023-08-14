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Dünya
BBC, Independent 14.08.2023 23:20

Yanlış excel dosyası Kuzey İrlandalı polisleri deşifre etti

Kuzey İrlanda'da binlerce polis memurunun isimleri, görev yaptıkları üsler ve üzerinde çalıştıkları görevlerin de bulunduğu listenin yanlışlıkla sızdırılması polis teşkilatında rahatsızlık yarattı.

Yanlış excel dosyası Kuzey İrlandalı polisleri deşifre etti
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Bir dönem bağımsızlık IRA militanlarının polisi hedef alan eylemleriyle gündeme gelen ülkedeki barış dönemi yaklaşık 25 yıldır sürse de, dönem dönem polis memurlarına yönelik suikast eylemleri yaşandığı biliniyor.

Geçen salı günü polis teşkilatının Bilgi Edinme Özgürlüğü internet sitesine yanlış Excel dosyasını yüklemesiyle eşi benzeri görülmemiş bir sızıntı meydana gelmiş ve polis memurlarının ailesinden bile sakladığı söylenen detaylar kamuoyuna açılmıştı.

Konuyla ilgili Politico'ya konuşan Kuzey İrlandalı polis memurları, üslerine ve siyasetçilere karşı inançlarını kaybettiğini söyledi.

"Yaşananlar bize ilk günden bu yana anlatılanlara aykırı"

Kıdemli bir polis memuru, "Olanların ne kadar aptalca olduğunu anlatamıyorum. Yaşananlar kendimizi ve ailemizi korumamız için bize ilk günden bu yana anlatılanlara aykırı" diye konuştu.

Polis memuru baba tarafından ailesinin kendisini yıllardır tarım bakanlığında çalışan bir memur olarak bildiklerini söyledi.

"Teröristler böyle bir bilgi için ölmeyi göze alırlardı"

Bir başka polis memuru ise, "Salı gecesi birbirini tanımayan üç meslektaşım birden WhatsApp'tan dosyayı gönderdi. Hiçbirimiz gördüğümüze inanamadık. Teröristler böyle bir bilgi için ölmeyi göze alırlardı. Biz onu kendimiz verdik" ifadelerini kullandı.

"2 bin polis memuru yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor"

Kuzey İrlanda'da görevli polislerin listesinin olduğunu dosyada İngiltere iç istihbarat servisi MI5'ın Belfast'taki merkezinde çalışan 35 terörle mücadele polisinin de yer aldığına dikkat çekildi.

Polis sendikasından yapılan açıklamada, neredeyse 2 bin polis memurunun yaşanan sızıntıyla ilgili yasal yollara başvurmaya hazırlandığı belirtildi.

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