Trump, "kışkırtıcı ifadeler" kullanılmaması uyarısında bulunan yargıca yüklendi

Kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da yaptığı paylaşımda Trump, "2020 başkanlık seçimleri sonuçlarını kendi lehine çevirmeye çalıştığı" iddiasına ilişkin aleyhine açılan davaya bakan Yargıç Chutkan'ı eleştirdi.

Trump, paylaşımında Chutkan'ın 6 Ocak Kongre olaylarına katılan kişilerle ilgili ifadelerine yer vererek, olaylara katılan kişileri "öfkeyle" cezalandırdığını ileri sürdü. Yargıcın siyasi güdümlü bir şekilde yanlı davrandığını ve adil olmadığını savunan Trump, "(Chutkan) belli ki benim parmaklıklar ardında olmamı istiyor" ifadesini kullandı.

Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahale girişimi iddiasıyla kendisine suçlama yöneltmesi beklenen Fulton Bölge Savcısı Fani Willis'i de eleştiren Trump, seçim sonuçlarına müdahale etmediğini savundu.

Trump, "seçimde hile yapanlar ve seçimi çalanların" seçim sonuçlarına müdahale ettiğini ve onların yargılanması gerektiği görüşünü paylaştı. Trump, bu suçlamaların neden 2,5 yıl önce değil de şimdi yapıldığını sorgulayarak, bunun "2024 başkanlık seçimlerine müdahale" olduğu vurgusunu yineledi.

Donald Trump, yarın Fulton Bölge Mahkemesinde tanıklık etmek üzere çağrılan Cumhuriyetçi eski Georgia Vali Yardımcısı Jeff Duncan'ı da hedef aldı. Duncan'ı "başarısız" diye niteleyip mahkemede ifade vermemesi gerektiğini savunan Trump, şunları kaydetti:

"Onu çok az tanıyorum ama o, bu cadı avının en başından beri Georgia'da meydana gelen seçim sahtekarlığını araştıranlar için kötü bir felaketti. Neler olup bittiğini öğrenmek için bir özel oturum yapmayı reddetti, Cumhuriyetçiler arasında destek görmedi (onu desteklemeyi reddettim) ve başından sonuna kadar hakikat ile savaştı."

Yargıç "kısıtlı koruma emri" vermişti

Trump'a "2020 başkanlık seçimleri sonuçlarını kendi lehine çevirmeye çalıştığı" iddiasına ilişkin açılan davayla ilgili hangi konularda alenen açıklama yapabileceği hususunda Yargıç Chutkan geçen hafta "kısıtlı koruma" emri vermişti.

Karar, Trump'ın yaptığı "Benim peşime düşerseniz, ben de sizin peşinize düşerim!" paylaşımının ardından Adalet Bakanlığı savcılarının talebi üzerine gelmişti.

Chutkan, tarafları davayla ilgili yaptıkları açıklamalara özellikle dikkat etmeleri ve "kışkırtıcı" ifadeler kullanmamaları yönünde uyarmıştı.

Hukukçular, paylaşımlarıyla Trump'ın "Yargıç Chutkan'ı test ediyor gibi göründüğü" yorumunu yapıyor.

Trump aleyhindeki 4'üncü iddianamenin, Georgia eyaletinde "2020'deki seçim sonuçlarına müdahalede bulunma girişimi" iddiasıyla ilgili olarak bu hafta içinde duyurulması bekleniyor.