Az Bulutlu 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 14.08.2023 23:14

Sürekli temasa muhtaç mors yaşamını yitirdi

ABD'nin Alaska eyaletinde 1 Ağustos'ta tedaviye alınan ve sürekli temas kurarak tedavi edilmesi gereken yavru mors hayatını kaybetti.

Sürekli temasa muhtaç mors yaşamını yitirdi

Alaska Deniz Yaşamı Merkezi'nden (Alaska SeaLife Centre) cuma günü yapılan açıklamada, yavu morsun mide ve bağırsak problemlerinin yanı sıra hipoglisemiden mustarip olduğu belirtildi. 

Açıklamada, "Hayvan bakım ekiplerimiz yorulmak bilmeden gece gündüz tedavi uygulayıp yanından hiç ayrılmasa da mors yaşamını yitirdi" dendi.

Yavru mors, Alaska'nın kuzeyindeki Beaufort Denizi'nden 6 kilometre içeride 31 Temmuz'da bulunmuştu. 

Acil tedavi için uçakla yaklaşık 1120 kilometre uzaktaki Seward kasabasında yer alan yaban hayatı merkezine götürülen hayvan, 24 saat müşahede altında tutuluyordu.

Yavru morslar hayatlarının ilk iki yılında annelerinin bakımına muhtaç. 

Kâr amacı gütmeyen tesisin personeli de hayvanın iyileşmesini ve büyümesini sağlamak için annesinden göreceği muameleyi taklit ederek, bir aylık morsa 24 saat durmaksızın temas ediyordu. 

Yaban hayatı merkezinin direktörü Carrie Goertz, yavru morsa bu süreçte özel besinler verdiklerini ve her türlü bakımı sağladıklarını söyledi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Güney Kore'nin Tokyo Büyükelçiliği'ne e-posta yoluyla bomba tehdidi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:37
Yanlış excel dosyası Kuzey İrlandalı polisleri deşifre etti
23:01
Kayseri'de 1'i polis 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili bir tutuklama
22:50
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı
23:12
Güney Kore'nin Tokyo Büyükelçiliği'ne e-posta yoluyla bomba tehdidi
22:09
Bolu'da yıldırımın isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü
21:57
Trump, "kışkırtıcı ifadeler" kullanılmaması uyarısında bulunan yargıca yüklendi
Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de "Basra" sıcakları hayatı olumsuz etkiledi
Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de "Basra" sıcakları hayatı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
İstanbul'daki 15 bloklu sitede kentsel dönüşüm krizi çözüldü
İstanbul'daki 15 bloklu sitede kentsel dönüşüm krizi çözüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ