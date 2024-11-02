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Dünya
AA 02.11.2024 04:37

Yakıtı biten El-Avde Hastanesinde hayati hizmetler yarın duracak

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki el-Avde Hastanesinin Müdürü Muhammed Saliha, son derece kısıtlı imkanlarla bir genel cerrahla hizmet verdiklerini belirterek, jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın yarın biteceği ve hastanedeki hayati hizmetlerin duracağı uyarısında bulundu.

Yakıtı biten El-Avde Hastanesinde hayati hizmetler yarın duracak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hastane Müdürü Saliha, yaptığı açıklamada, "Acil cerrahi müdahale gerektiren yaralanmaların arttığı bir dönemde El-Avde Hastanesi, Gazze'nin kuzeyinde bir genel cerrahi doktorunun bulunduğu tek hastanedir" dedi.

Saliha, hastaneye getirilen yaralıların yüzde 70'ten fazlasının cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Gazze'nin kuzeyindeki diğer sağlık kuruluşları gibi el-Avde Hastanesi'nin de benzeri görülmemiş kötü bir durumda olduğunu anlatan Saliha, bundan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Saliha, sağlık personeli ve tıbbi malzeme eksikliği ile katil İsrail ordusunun hastaneleri hedef alması sebebiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki durumun felaket olduğunu belirtti.

"Yaralıların taşınmasında büyük zorluklar yaşanıyor"

Avde Hastanesi Müdürü Saliha, katil İsrail ordusunun ambulans ve sivil savunma araçlarını hizmet dışı bırakması sebebiyle yaralananların bombalanan bölgelerden araçlarla taşınamadığını söyledi.

Saliha, "Yaralıların taşınmasında büyük zorluklar yaşanıyor. Yaralıları şu anda vatandaşlar omuzlarında hastaneye taşıyor, bazen de at arabaları kullanılıyor" diye konuştu.

Soykırımcı İsrail'in saldırılarına dikkati çeken Saliha, "Hastane sürekli saldırılara maruz kalıyor. Bu da hem çalışmaları engelliyor hem de sağlık ekipleri ile yaralıların hayatını tehlikeye atıyor." dedi.

Saliha, hastanede ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığına dikkati çekerek, yaralı sayısının fazla olması sebebiyle sağlık personeli üzerindeki baskının giderek arttığını ifade etti.

Hastanede elektrikli cihazların kullanılması için gereken yakıtın bitmek üzere olduğuna işaret eden Saliha, "Yakıtın tükenmesi nedeniyle yarın hastanedeki hayati hizmetler duracak." uyarısında bulundu.

Saliha, hastanede kan sıkıntısının da bulunduğunu vurgulayarak, bu durumun hastaların hayatını riske attığının altını çizdi.

Hastanedeki sağlık personelinin ciddi malzeme sıkıntısı çektiğini söyleyen Saliha, "Hastane, hasta ve refakatçileri için günde bir kez olmak üzere günlük 200 öğün yemek sağlamak zorunda ancak devam eden kuşatma nedeniyle yeterli miktarda gıdayı bulmakta zorlanıyor." şeklinde konuştu.

Saliha, Gazze'nin kuzeyinde tedavi edilemeyenlerin tahliyesi için güvenlik koridorlarının açılması ve yüksek sayıdaki yaralılarla ilgilenmeleri amacıyla sağlık personelinin girişine izin verilmesi için çağrıda bulundu.

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