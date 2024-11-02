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Dünya
AA 02.11.2024 01:08

Soykırımcı İsrail Lübnan'ın doğusuna saldırdı: 52 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail Lübnan'ın doğusuna saldırdı: 52 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AFP Arşiv]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, katil İsrail ordusunun Baalbek kentini hedef alan saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Katil İsrail'in saldırılarında Baalbek'te 52 kişinin hayatını kaybettiği, 72 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde katil İsrail ordusunun Baalbek'in el-Alak beldesindeki evi hedef alan saldırısında 4 kişiden oluşan ailenin tümünün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Katil İsrail'in 23 Eylül'den beri saldırılar düzenlediği Baalbek kenti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Lübnanlı yetkililer, daha önceki saldırılarda zarar gören kentteki tarihi eserlerin Soykırımcı İsrail'in saldırıları sonucu yok olmasından endişe ediyor.

Katil İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 897 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden katil İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 897 kişi öldü, 13 bin 150 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, katil İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

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