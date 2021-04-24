Koruma ve Direniş Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, İsrailli yerleşimcilerin El Halil'deki Filistinli yerleşim bölgelerine saldırı düzenlediğini ve burada bir Filistinlinin ayağından yaralandığını söyledi.

Olay yerine gelen İsrail ordusu unsurlarının, yerleşimcilerin saldırısını püskürtmek için toplanan yaklaşık 50 Filistinliye gaz ve ses bombası atarak yerleşimcileri desteklediğini ifade eden Amur, bu saldırılar sonucunda 6 kişinin nefes alma güçlüğü çekerek yaralandığını açıkladı.

Kızılay ekipleri tedavi ediyor

Bütün yaralanmaların hafif çapta olduğu ve yaralıların Filistin Kızılay Cemiyeti ekipleri tarafından sahada tedavi edildiği vurgulandı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.