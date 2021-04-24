İsrail ordusu, Kochavi ve İsrailli üst düzey komutanların bölgede artan gerginliği değerlendirmek için bir toplantı düzenlediğini açıkladı.

Toplantıda gerginliğin tırmanması durumunda atılacak olası adımların değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Söz konusu olaylar ve olası gelişmeler nedeniyle Genelkurmay Başkanı ABD gezisini erteleme kararı aldı." ifadesine yer verildi.

Gündemde İran vardı

Kochavi'nin ABD ziyaretinin ana gündem maddesini İran'ın nükleer programı oluşturuyordu.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ramazan ayının başından bu yana devam eden müdahalesi nedeniyle bölgede gerginlik artmıştı.

Olaylar sürüyor

Olayların ardından Gazze'deki Filistinli direniş grupları, "düşman Kudüs'e ve halkına yönelik eylemlerinin bedelini ağır ödeyecek" açıklamasını yapmıştı.

İsrail ordusunun açıklamasında, dün geceden bu yana Gazze'den İsrail tarafına 36 roket atıldığı bunlardan 6'sının "Demir Kubbe" Hava Savunma Sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Atılan roketlere karşılık İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktaları vurmuştu.