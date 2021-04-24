ABD, yan etkileri sebebiyle kullanımı durdurulan Johnson&Johnson aşısının yeniden kullanımına onay verdi. Bir günde 100 binlerce koronavirüs vakasının kaydedildiği Hindistan'da hastaneler oksijen sıkıntısı yaşıyor.

Yeni Delhi'deki bir hastane, 150'den fazla koronavirüs hastasına verilen oksijenin kesildiğini açıkladı.

Romanya'da 4,5 milyon doz aşı uygulandı

Romanya'da aşı programını hızlandırmak için 'aşı maratonu' etkinliği düzenlendi. Üç günlük maratonda Romanyalılar randevu almadan gittikleri sağlık kuruluşlarında aşı oldu. Ülkede şu ana kadar 4,5 milyonun üzerinde doz aşı uygulandı.

ABD, kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle kullanımına ara verilen Johnson and Johnson'ın aşısına tekrar yeşil ışık yaktı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin aldığı devam kararında, aşının etiketine kanda pıhtılaşmaya yol açtığına dair bir uyarı ekleneceği belirtildi.

Kanada, Pfizer'le iki yıllık aşı teslimatı için anlaştı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Trudeau başkent Ottawa'daki bir eczanede Astrazeneca aşısı oldu. Yan etkileriyle gündeme gelen Astrazeneca aşısı ülkede 40 yaş ve üzeri kişilere yapılabiliyor. Trudeau, Pfizer firmasıyla iki yıllık aşı teslimatı için anlaştıklarını da açıkladı.

Avusturya'da salgın kısıtlamaları gevşetiliyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, 19 Mayıs'ta bar ve restoranların açılacağını duyurdu. Kurz, bar ve restoranlara yalnızca aşı olmuş ya da koronavirüs testi yaptırmış olanların girebileceğini açıkladı.