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Dünya
TRT Haber 03.11.2023 07:50

Yahudi yazarlardan mektup: Antisemitizmle mücade silah haline getirildi

Yahudi yazarlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi. "Tehlikeli Çatışma" başlığıyla yayımladıkları açık mektupta, İsrail'e, soykırım niyetiyle savaş suçu işlediği için tepki gösterildi.

Yahudi yazarlardan mektup: Antisemitizmle mücade silah haline getirildi

Yahudi yazarlar "Tehlikeli Çatışma" başlığıyla yayımladıkları açık mektupta İsrail'e tepki gösterdi.

Yahudi yazarlar mektupta;

"Antisemitizmle mücadelenin soykırım niyetiyle savaş suçları için bir bahane olarak silah haline getirildiğini görmekten dehşete düşüyoruz" ifadesini kullandı.

New York'ta çıkan N+1 dergisinde yayımlanan açık mektupta Yahudi yazarlar İsrail ve Filistin'de sivillere yönelik saldırıları kınadıklarını belirttiler.

"Bizler; Yahudi yazar, sanatçı ve aktivistler, İsrail’e yönelik herhangi bir eleştirinin Yahudi karşıtlığı olduğu yönündeki yaygın anlatıyı reddediyoruz. İsrail ve savunucuları Yahudi karşıtlığı söylemini, İsrail’i hesap vermekten korumak, ABD’nin İsrail ordusuna yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımı yüceltmek, işgalin ölümcül gerçekliğini gizlemek ve Filistin egemenliğini inkâr etmek için uzun süredir kullanıyor. Şimdi de, İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanını haklı çıkarmak ve uluslararası toplumun eleştirilerini susturmak için ifade özgürlüğü sinsice susturuluyor."

Yahudi yazar, yapımcı, oyuncu ve gazeteciler İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da uyguladığı baskıya dikkat çekti.

7 Ekim'den bu yana Filistinli gazetecilerin benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya kaldığı, bazı Avrupa ülkelerinde Filistin bayrağı taşımanın dahi yasaklandığı hatırlatıldı.

Söz konusu mektupta ateşkes çağrısı da yapıldı.. Mektubu şu ana kadar 125 kişi imzaladı.

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