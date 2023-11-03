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Dünya
AA 03.11.2023 07:11

İsrail'den hastane yakınına yeni hava saldırısı

İsrail güçleri, Kudüs Hastanesi yakınlarına yeni hava saldırıları düzenledi.

İsrail'den hastane yakınına yeni hava saldırısı

İsrail güçlerinin Kudüs Hastanesi yakınlarına yeni hava saldırıları düzenlediği açıklandı.

Tıbbi tesis Gazze şehrinin batısındaki Tel Al-Hawa bölgesinde yer alıyor ve İsrail'in doğrudan hava saldırılarıyla defalarca tehdit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü, şu anda yerinden edilmiş 14 bin Filistinlinin yanı sıra yaralı ve hasta hastaların barındığı tesise saldırmanın uluslararası hukuka göre yasa dışı olacağı ve savaş suçu olarak değerlendirilebileceği konusunda uyardı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 52 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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