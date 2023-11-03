ABD İsrail'e Gazze'de insani duraklama başlatma çağrısında bulunacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Cuma günü İsrail'e gelmesi bekleniyor.

Bu ziyaret, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın başlamasından bu yana Blinken'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer yetkililerle görüşeceği ikinci ziyaret olacak.

Antony Blinken, Orta Doğu'ya gitmek üzere Washington'dan ayrılırken, İsrail ziyareti sırasında Gazze'deki sivillerin acılarını en aza indirmenin somut yollarını tartışacağını söyledi .

Ancak bir yandan bu açıklamalar yapılırken, diğer yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hamas'ın "yeniden toparlanmasına" yol açacağına ilişkin endişelerden dolayı İsrail ve Hamas arasında ateşkesi desteklemediklerini açıkladı.

Gazze kuşatıldı

İsrail ordusu dün akşam geç saatlerde Gazze Şeridi'ni kuşattığını duyurdu .

Netanyahu yaptığı açıklamada, "Savaşın zirvesindeyiz . Etkileyici başarılar elde ediyoruz ve Gazze'nin dış mahallelerini geçtik. İlerliyoruz" dedi.

Çok sayıda Filistinli sivil kurbanın varlığı ve Gazze halkının neredeyse su, ilaç, yakıt ve temel ürünlerden mahrum kalması karşısında, çatışmalara insani duraklama çağrıları uluslararası düzeyde artıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 52 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.