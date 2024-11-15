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Dünya
BBC 15.11.2024 08:10

X'i terk eden şirket ve kurumların sayısı artıyor

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, 13 Kasım itibariyle X hesabından haber paylaşımını durdurdu.

X'i terk eden şirket ve kurumların sayısı artıyor

Gazete X’i bırakma gerekçesi olarak uygulamadaki ırkçılık ve komplo teorisi gibi “rahatsız edici içerikleri” gösterdi.

The Guardian’ın son paylaşımı yapıldığında, gazetenin 10.7 milyon X takipçisi bulunuyordu.

Gazete yönetimi kararla ilgili açıklamada, uygulamada olmanın zararının faydalarını aştığını savundu. Uygulamanın sahibi olan Elon Musk ise bu kararı hafife alan bir paylaşımla “Bir önemleri yok” yorumunu yaptı.

CNN televizyonunun ünlü ekran yüzü Don Lemon da X’i terk ettiğini bir açıklama ile duyurdu. Lemon, X’in bir zamanlar “dürüst bir tartışma” ortamı sağladığını ancak artık bu amaca hizmet etmediğini savundu.

Almanya’nın Hamburg kentinin futbol kulübü St. Pauli ile Avusturya Havayolları da X’i terk ettiklerini duyurdu.

İngiltere'de Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) de benzer şekilde uygulamadan ayrılıyor.

CCDH yönetimi, ayrılık gerekçesi olarak X’in yenilenen kullanım şartlarını gösterdi. Yapılan değişiklikle X’i kapsayan tüm yasal girişimler için, şirketin merkezinin bulunduğu Texas’taki mahkemelere başvuru zorunlu kılınıyor.

20 Ocak çağrısı

Uygulamanın ismi X ile exodus (toplu göç) kelimesinin birleşimiyle üretilen 'X-odus' (X'i terk) etiketiyle de yine uygulama üzerinden çok sayıda paylaşım yapılıyor.

Trump’ın yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak tarihi için de toplu terk çağrıları yapılıyor.

Elon Musk, Ekim 2022'de 44 milyar dolara satın aldığından bu yana uygulamanın Twitter olan ismini X olarak değiştirdi.

Musk ifade özgürlüğünü gerekçe göstererek çeşitli nedenlerle uygulamadan çıkarılan birçok tartışmalı ismin hesaplarını da aktif hale getirdi.

Donald Trump’ın yeniden başkan olduğu seçim kampanyasında da aktif şekilde çalışan Elon Musk, sosyal medya uygulamasını desteklediği aday lehine kullanmakla da eleştirildi.

Milyarder iş insanı kampanya döneminde yüz milyon dolardan fazla para harcadı.

Musk, Trump’ın yeni yönetiminde de “devletin daha verimli işlemesi” için görevlendirildi.

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