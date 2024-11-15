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Dünya
BBC 15.11.2024 06:37

ABD'de 'sigorta dolandırıcılığı için' ayı kılığına giren 4 şüpheli yakalandı

ABD’de sigorta dolandırıcılığı için ayı kılığına girdiği iddia edilen şüpheliler, Ayı Pençesi adı verilen bir operasyonla yakalandı.

ABD'de 'sigorta dolandırıcılığı için' ayı kılığına giren 4 şüpheli yakalandı

Dört şüpheli Ocak ayında araçlarına ayı saldırdığı iddiasıyla sigorta şirketine başvurmuştu.

Bu iddialarını kanıtlamak için de, güvenlik kamerası görüntüsünü sigorta şirketi ile paylaştılar.

Söz konusu görüntüde, ‘hayvanın’ Rolls Royce'un ön koltuğuna tırmandığı ve lüks araca zarar verici hareketler yaptığı görülüyor.

Ancak kaydın şüphe uyandırması sonrası sigorta şirketi California’daki yetkililerle temasa geçti.

Şüphelinin evinde ayı kostümü bulundu

Çıkarılan arama emri sonrası yapılan baskında şüphelilerden birinin evinde ayı kostümü bulundu.

California Sigorta Kurumu’ndan yapılan açıklamada, “Videonun daha detaylı incelenmesi sonucunda, ayı denilen şeyin aslında ayı kostümü giymiş bir kişi olduğu belirlendi" denildi.

Görüntülerdekinin bir ayı olmadığının tespiti için, sigorta güvenliği yetkilileri, yaban hayatı uzmanlarına da başvurdu.

Uzmanlığına başvurulan biyolog, "görüntünün açıkça ayı kostümü giymiş bir insana ait olduğu" tespitini yaptı.

Medyaya dağıtılan araç içi fotoğraflarında, 100 bin dolar değerindeki 2010 model Rolls Royce’ta ‘pençe’ izi benzeri hasar görülüyor.

ABD'de 'sigorta dolandırıcılığı için' ayı kılığına giren 4 şüpheli yakalandı

Bu ilk denelemeleri değil

Dört şüphelinin sigorta geçmişlerinde yapılan araştırma, benzer girişimleri de ortaya çıkarttı.

Şüphelilerin iki ayrı sigorta şirketine daha, ayı saldırısı iddiası ile başvuru yaptığı tespit edildi.

Bu başvurularda, 2015 Mercedes G63 AMG ve 2022 Mercedes E35’in zarar gördüğünü iddia etmişlerdi.

Los Angeles’ta yaşayan bu kişiler, yaklaşık 150 bin dolarlık sigorta ödemesi almıştı.

26 ila 39 yaşları arasındaki şüphelilerin isimleri de, Ruben Tamrazian Ararat Chirkinian, Vahe Muradkhanyan, Alfiya Zuckerman olarak açıklandı.

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ABD Dolandırıcılık
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