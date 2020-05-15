"nypost.com"daki haberde, yüzünde maskeyle 3 kilometreden fazla koşan 26 yaşındaki gencin akciğerinin patladığı bilgisi yer aldı. Nefes darlığı yaşadığı belirtilen kişinin kaldırıldığı Wuhan Merkez Hastanesinde ameliyata alındığı vurgulandı.

Doktorlar, adamın sol akciğerinin yüzde 90 daraldığını ve kalbini vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettirdiğini açıkladı.

Göğüs cerrahisi uzmanı Chen Baojun, adamın vücut yapısı itibarıyla akciğerde hava kaçağı olarak bilinen "pnömotoraks"a duyarlı olduğunu ve olayın koşarken maske taktığı için gerçekleştiğini söyledi.

Çin'de beden eğitimi dersinde spor yaparken maske takan 2 öğrenci de hayatını kaybetmişti.