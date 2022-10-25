79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları ve gaflarıyla sık sık gündeme geliyor.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kapalı bir toplantıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın akıl sağlığıyla alay etti.

Gazeteye konuşan kaynaklar, prensin eski Başkan Donald Trump'ı tercih ettiğini söylediğini ve aynı zamanda Biden'ın gaflarıyla dalga geçtiğini belirtti.

İddia, Prens Faysal tarafından yalanlandı. Faysal, yaptığı açıklamada, "İsimsiz kaynaklar tarafından ortaya atılan bu iddialar tamamen asılsızdır. Krallığın liderleri, karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin önemine olan inançları nedeniyle ABD başkanlarına her zaman en büyük saygıyı gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Geçen haftalarda Biden'ın daha önce de Kuzey Carolina'da bir üniversitede yaptığı konuşmanın ardından eli havada beklemesi 'boşlukla el sıkıştı' yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

Aynı şekilde Biden, Eylül ayında Küresel Fon'un Yedinci İkmal Konferansı'ndaki konuşmasının ardından da yönünü şaşırıp, bir süre sağa ve sola hareket ettikten sonra çıkışa ulaşmıştı.