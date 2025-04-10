Çok Bulutlu 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 10.04.2025 06:32

WhatsApp’tan kritik güvenlik uyarısı: Bu görsellere dikkat

Dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcılarını etkileyebilecek ciddi bir güvenlik açığına karşı acil güncelleme yayımladı. Şirket, siber korsanların, zararlı bir görsel ya da dosya üzerinden kullanıcı cihazlarına uzaktan erişim sağlayabileceğini duyurdu.

WhatsApp’tan kritik güvenlik uyarısı: Bu görsellere dikkat

Meta tarafından yapılan açıklamada, söz konusu güvenlik açığının yalnızca Windows masaüstü sürümünü etkilediği belirtildi. "Spoofing" yani "sahte yönlendirme" olarak adlandırılan bu güvenlik sorunu, kötü amaçla oluşturulmuş bir dosya veya görselin WhatsApp üzerinden gönderilmesiyle tetiklenebiliyor.

Kullanıcı dosyayı açtığında, görseli görüntülemek yerine zararlı kodun çalıştırılmasına neden olabilecek bu açık, cihazın ele geçirilmesine yol açabiliyor.

WhatsApp’tan acil güncelleme çağrısı

Meta, herhangi bir kullanıcının bu açık nedeniyle mağdur olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşmadı. Ancak güvenlik uzmanları, kullanıcıların uygulamayı acilen güncellemeleri ve özellikle grup sohbetlerinde paylaşılan görsellere karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Siber güvenlik danışmanı Adam Pilton, “Çoğu kişi WhatsApp gruplarında fotoğraf alışverişi yapıyor. Eğer bir siber korsan bu görseli güvenilen bir kişi üzerinden gruba yayarsa, herkes farkında olmadan zararlı yazılımı tetikleyebilir” dedi.

Zararsız gibi görünen tehlikeli dosyalar artıyor

Söz konusu açık, Meta’ya bir hata ödül programı aracılığıyla bildirildi. Son dönemde, zararsız gibi görünen dosyaların zararlı yazılımlara dönüştürülmesi eğiliminin hızla arttığı belirtiliyor.

Siber güvenlik şirketi SonicWall tarafından yayımlanan rapora göre, 2024 yılında günde ortalama 637 yeni ve daha önce görülmemiş zararlı yazılım türü tespit edildi. Toplamda ise 210 binden fazla yeni tehdit kayıtlara geçti.

SonicWall Başkan Yardımcısı Spencer Starkey, “Siber suçlular her geçen gün daha gelişmiş yöntemlerle güvenlik sistemlerini aşmanın yollarını arıyor. Bu da şirketlerin çok daha hızlı hareket edip yeni tehditlere karşı önlem almasını zorunlu kılıyor.” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
WhatsApp Siber Suçlar Siber Saldırı Siber Güvenlik Meta Yazılım
Sıradaki Haber
AB'den Trump’a ilginç misilleme: Kravat, dondurma ve mendil listede
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:10
Ankara'da maden ocağında göçük: 2'si ağır, 14 yaralı
07:00
Bilim insanları, toprağın derinliklerinde gizemli yeni yaşam formları keşfetti
06:54
Yapay zeka destekli kızılötesi kamera gökyüzünde uzaylı arayacak
06:50
Macron'un Filistin devletini tanıyabileceklerine ilişkin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
06:50
Ankara'da kar yağışı etkili oldu
06:49
Virüslerden sakız çiğneyerek korunmak mü?
Ankara’da nisan ayında kar sürprizi
Ankara’da nisan ayında kar sürprizi
FOTO FOKUS
Devlet Bey Konağı'nın inşası tamamlandı
Devlet Bey Konağı'nın inşası tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ