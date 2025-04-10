Meta muhbiri şirketin sansür konusunda Çin ile iş birliği yaptığını iddia etti

Senato Yargı Komitesi alt komisyonunda konuşan Wynn-Williams, Meta'nın Çin Komünist Partisi’ne, aralarında Amerikalıların da bulunduğu kullanıcıların verilerine erişim sağladığını iddia etti. Facebook ve Instagram’ın bağlı olduğu Meta'nın, Çin hükümetiyle sansür araçları geliştirmek üzere "el ele" çalıştığını öne süren eski yönetici, şirketin Çinli muhalif Guo Wengui’nin Facebook hesabını Pekin’in talebi üzerine kaldırdığını savundu.

Meta ise söz konusu hesabın şirketin topluluk kurallarını ihlal ettiği için kaldırıldığını açıkladı.

"Zuckerberg ve Çinli yetkililer eleştirileri susturmak istiyor"

Wynn-Williams, “Çin Komünist Partisi ile Mark Zuckerberg’in ortak noktası, eleştirilerini susturmak istemeleri. Bunu kişisel tecrübemle söyleyebilirim,” dedi.

Mart ayında "Careless People" (Umursamaz İnsanlar) adlı anı kitabını yayımlayan Wynn-Williams, kitabında Meta'daki görev süresine dair eleştirel ifadelere yer verdi. Meta, kitabın tanıtımının engellenmesi için mahkemeden geçici tedbir kararı aldırdı. Şirketten yapılan açıklamada, “yalan ve iftira dolu kitabın yayımlanmaması gerekirdi” denildi.

Meta'dan 50 bin dolarlık ceza tehdidi

Senatör Josh Hawley’nin başkanlık ettiği oturumda, Meta’nın Wynn-Williams’a kamuoyuna yaptığı her açıklama için 50 bin dolar para cezası tehdidinde bulunduğu öne sürüldü. Hawley, “Facebook, bu tanığın bildiklerini anlatmasını engellemek için her yolu denemiştir,” dedi.

Meta ise BBC’ye yaptığı açıklamada, 50 bin dolarlık cezanın Wynn-Williams’ın 2017’de imzaladığı ayrılık anlaşmasını ihlal etmesi durumunda geçerli olduğunu belirtti. Şirket, Wynn-Williams’ın Kongre’ye ifade vermesinin önünde yasal bir engel bulunmadığını da vurguladı.

Ancak Meta, eski yöneticinin Çarşamba günü Kongre’de verdiği ifadeler nedeniyle maddi cezalarla karşı karşıya kalıp kalmayacağı konusunda doğrudan bir yanıt vermekten kaçındı.

Wynn-Williams, son dört haftanın kendisi için çok zor geçtiğini belirterek, “Kongre’ye gelip konuşma kararı bile başlı başına çok zorlayıcıydı” dedi.