AB'den Trump’a ilginç misilleme: Kravat, dondurma ve mendil listede

Trump’ın Avrupa’dan yapılan ithalatlara yüzde 20 oranında genel bir tarife uygulayacağını açıklamasının ardından, AB Komisyonu da Washington’a karşı atacağı adımları değerlendirmeye aldı.

Brüksel’in hazırladığı plana göre, ABD’nin "kırmızı eyalet" olarak bilinen ve Cumhuriyetçi Parti’ye güçlü destek veren bölgelerden gelen bazı ürünlere özel vergiler getirilmesi öngörülüyor.

Politico’nun ulaştığı iç yazışmalara göre, söz konusu tarifeler; dondurma, sigara ve soya fasulyesi gibi özellikle bu eyaletlerden ihraç edilen ürünleri hedef alacak. İhracatın büyük bölümünü oluşturan bu ürünler, ABD ekonomisi için milyarlarca dolarlık bir değere sahip.

25 milyar dolarlık ihracat etkilenebilir

AB Komisyonu’nun üzerinde çalıştığı plana göre, yaklaşık 22,1 milyar euroluk (yaklaşık 25 milyar dolar) ABD ihracatına misilleme tarifeleri uygulanabilir. Bu tarifelerin, 2024 yılı ithalat verilerine dayanarak belirlendiği belirtiliyor.

Mayıs ayında çelik, et, beyaz çikolata ve polietilen gibi ürünlere yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirilmesi planlanırken, 1 Aralık’ta ise badem ve soya fasulyesi gibi ürünlere benzer vergiler uygulanması öngörülüyor. Demir ve portakal suyu da değerlendirilen ürünler arasında yer alıyor.

Trump’ın destekçileri etkilenecek

Brüksel’deki ticaret uzmanları, özellikle Trump’ın güçlü destek aldığı eyaletleri ekonomik olarak etkileyecek alanlara yöneliyor. 2024 ticaret verilerine göre, bu bölgelerden gelen yaklaşık 13,5 milyar dolarlık ihracat, AB’nin misilleme önlemlerinden doğrudan etkilenecek.

Listede öne çıkan ürünlerden biri olan soya fasulyesinin yüzde 83’ü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’ın memleketi olan ve Cumhuriyetçilerin kalesi sayılan Louisiana’dan geliyor.

Ayrıca, Kansas ve Nebraska’dan gelen dana eti, Michigan’dan otomobil parçaları, Arizona’dan dondurma, Güney Karolina’dan mendil, Florida’dan kravat ve sigara, Kuzey Karolina, Georgia ve Alabama’dan ahşap ürünleri, Louisiana’dan ise beyaz et ihracatı da hedef alınan kalemler arasında.

Buna ek olarak, Alabama’dan elektrikli battaniyeler, Wisconsin’den çamaşır makineleri, Florida ve Güney Karolina’dan makarna da tarifelerden etkilenecek ürünler listesinde yer alıyor.

Von der Leyen’den “sıfıra sıfır” teklifi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Trump’a sanayi ürünlerini kapsayan “sıfıra sıfır” ticaret anlaşması teklifinde bulundu. Ancak Trump, açıkladığı tarifelerden geri adım atmaya niyetli olmadığını söyledi.