Uçuş bilgileri veriyor, yol tarif ediyor... Dünyanın en büyük havalimanı olmaya hazırlanan İstanbul Havalimanı'ndaki mavi robotlar yolcuların işini kolaylaştırıyor.

Türkiye'nin göğsünü kabartan havalimanı, Amerikan Washington Post gazetesindeki makalede yer buldu. Peter Holley imzalı makalede, danışma robotları övüldü.

Washington Post yazarı Peter Holley:

"İstanbul Havalimanı, New York’un Manhattan bölgesinden daha büyük bir alan üzerine kuruldu. Dünyanın en yoğun hava aktarma merkezlerinden biri. Bu kadar büyük bir alanda yolculara yardımcı olmak da büyük bir mesele. Bu noktada havalimanındaki insansı robotlardan yardım alabiliyorsunuz."

Makalede havalimanının büyüklüğüne dikkat çekildi. Robotların, ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanıldığı vurgulandı.

Washington Post yazarı Peter Holley:

"Burası için özel tasarlanmış tekerlekli robotlar, Türkiye’deki havalimanlarında bir ilk. Küçük bir çocuk boyutundaki, açık mavi renkli makineler, yuvarlak gözleriyle parlak bir dijital yüze sahip ve hatta gülümseme kabiliyetleri var."

Makalede, tamamlandığında, İstanbul Havalimanı'ndan bir yılda 200 milyon kişinin seyahat edebileceği bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: TRT Haber