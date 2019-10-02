Dünya
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi02 Ekim 2019 Çarşamba 15:43 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 15:51
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında, PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
Kaynak: TRT Haber