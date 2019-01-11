"Suudi Veliaht Prens, Kaşıkçı cinayetinden ders çıkarmadı. Cinayetin baş şüphelisi Kahtani ile hala görüşüyor."

Bu iddialar, Kaşıkçı cinayetinin 100. gününde Washington Post gazetesinden geldi.

Gazete yazarlarından David Ignatius "Suudi baskı mekanizması tam hız çalışmaya devam ediyor" başlıklı makalesinde, "Vur emri"ni verdiği iddiasıyla gündemden düşmeyen Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı eleştirdi.

Ignatius yazısında, "ABD'li ve Suudi yetkililer, Selman'ın, kaşıkçı konusunda ders çıkarmaktan uzak olduğunu; bunun yerine otokrat yönetim tarzı ve muhaliflere karşı umarsız kampanyasını yürütmeye devam ettiğini belirtiyor." açıklamasına yer verdi.

Yazar, Veliaht Prens'in cinayetin baş şüphelilerinden Suud El-Kahtani ile hala görüştüğünü de iddia etti.

Suudi bir yetkilinin ise Kahtani'nin evinde yaptığı bir toplantıda, "Ben suçlandım ve günah keçisi olarak kullanıldım." dediğini aktardı.

Kaynak: TRT Haber