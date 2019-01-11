Anma etkinliğine ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yanı sıra onlarca kongre üyesi, gazeteciler ve aktivistler katıldı.

Nancy Pelosi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD yönetimini Suudi Arabistan'a yeterli ölçüde tepki göstermediği yönünde eleştirerek, "Ticari menfaatlerimizin yaptığımız açıklamalar ve eylemlerimize üstün gelmesine karar verdiysek, tüm ahlaki yetkinliğimizi kaybetmişiz demektir." dedi.

Etkinlikteki konuşmasında basın özgürlüğüne vurgu yapan Pelosi, ABD yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik tavrını eleştirdi.

Pelosi, "Ticari menfaatlerimizin yaptığımız açıklamalar ve eylemlerimize üstün gelmesine karar verdiysek, tüm ahlaki yetkinliğimizi kaybetmişiz demektir." diye konuştu.

Kaşıkçı'nın ölümünü "vahşet" olarak niteleyen Pelosi, Kongre'nin Kaşıkçı cinayetine dair bilgileri gün yüzüne çıkarma ve cinayetin faillerinden hesap sorma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Pelosi, "Kaşıkçı'nın katledilmesinin üzerinden 100 gün geçti. Onun ve ailesi için dua ediyoruz ve adım atma konusunda kararlıyız. Hem yurt içinde hem de yurt dışında gazetecilerin hayatlarını ve özgürlüklerini korumak için ahlaki sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA, AP