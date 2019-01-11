ABD, Çin, İtalya, Fransa ve Japonya gibi çok sayıda ülkenin üssünü barındıran Cibuti’nin komşusu Somaliland, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) sonra Rusya ve İngiltere’nin de kendi topraklarında üs kurma planları olduğu iddialarını doğruladı.

Somali’den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ancak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Somaliland’in Addis Ababa Temsilcisi Ahmed Hassan Egal, bölgelerinde çok sayıda ülkenin üs kurmak istediğini söyleyerek, Rusya ve İngiltere’nin de bu ülkeler arasında olduğunu belirtti.

Somali’yle birleşmek ve birlikte hareket etmek istemediklerini kaydeden Egal, askeri üslerin karşılığında Somaliland’in bu ülkeler tarafından bağımsızlığının tanınmasını umduğunu söyledi.

"İngiliz Somalisi" olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960’da elde ettiği bağımsızlığının ardından 1 Temmuz 1960’da "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali’yle birleşme kararı aldı.

1969’dan 1991’e kadar ülkenin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980 sonlarında patlak veren iç savaş sonrası muhalifleri tarafından devrildi.

Muhalif grupların merkezi bir hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991’de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

Kaynak: AA