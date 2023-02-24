Eski Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerini gördü.



Anadolu'da yapılan ilk camiye, dünyanın ilk kilisesine ev sahipliği yapıyor.



Üç semavi dinin de en önemli merkezleri arasında yer alıyor.



Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremde en büyük zararı gördü.

Amerikan Washington Post gazetesi Antakya'yı anlatan bir habere yer verdi.

Çocuk seslerinin yükseldiği parklar ıssız kaldı

"Antik Türk şehrinde depremle birlikte hayat durdu" başlığı taşıyan haberde deprem öncesinde müreffeh bir hayat süren şehrin sarsıntılarla birlikte karanlığa gömüldüğü anlatıldı.

Gazete şehirde artık sadece kuş seslerinin ve iş makinalarının seslerinin duyulduğunu da vurguladı.

Yaklaşık 400 bin nüfuslu ve Roma, Bizans ve Osmanlı tarihinin beşiği olan gelişen modern bir metropol artık kuşlara ve hafriyat makinelerine ait denildi.

Bir zamanlar çocuk seslerinin yükseldiği parkların da ıssız kaldığını yazdı.

Antakya'dan çarpıcı fotoğraflara yer veren gazete, kutsal mekanların da depremlerden büyük zarar gördüğünü kaydetti.