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Dünya
AA 20.06.2024 19:41

Vladimir Putin'den Rus silahları açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus silahlarını Kuzey Kore dahil dünyanın diğer bölgelerine sevk etme hakkını kendilerinde saklı tuttuklarını söyledi.

Vladimir Putin'den Rus silahları açıklaması
[Fotograf: Reuters]

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