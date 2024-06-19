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Dünya
AA, TRT Haber 19.06.2024 13:04

Putin'den Kuzey Kore açıklaması: Birimize saldırı olursa karşılıklı yardımlaşma olacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore'yle imzaladıkları kapsamlı ortaklık anlaşmasının, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü açıkladı.

Putin'den Kuzey Kore açıklaması: Birimize saldırı olursa karşılıklı yardımlaşma olacak
[Fotograf: AA]

Vladimir Putin, Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Cong Un ile bir araya geldi.

İki lider dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı.

Putin, anlaşma ile iki ülke arasında askeri iş birliğinin geliştirilebileceğine işaret etti. Taraflardan birine saldırı düzenlenmesi halinde, anlaşma kapsamında ülkelerin birbirine yardım edebileceğini söyledi.

Ziyareti Batı yakından takip ediyor

Kuzey Kore lideri Kim ise anlaşmayı "tarihi bir olay" olarak niteledi. Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin "ittifak" düzeyine yükseltildiğini belirtti. 

Putin'in Kuzey Kore ziyareti, Batı tarafından da yakından takip ediliyor.   

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