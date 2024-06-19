İsrail bayram boyunca Batı Şeria'da 90 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kurban Bayramı boyunca Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına eş zamanlı Batı Şeria'da gözaltılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin bugün düzenlediği baskınlarda Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 35 Filistinlinin gözaltına alındığı, bayram boyunca gözaltına alınanların sayısının 90 olduğu ifade edildi.

Gözaltıların El Hail kentinde yoğunlaştığı, İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda darp ve tehditlerin de öne çıktığı paylaşıldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının son verilerle 9 bin 280'e yükseldiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 550 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail 496 sağlık çalışanını öldürdü



Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin ortopedi bölümü başkanı doktor Adnan El Baraş da nisan ayında İsrail hapishanesinde işkence sonucu hayatını kaybetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından öldürülen sağlık çalışanlarının sayısının 496'ya yükseldiğini belirtmişti.

Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini de önemli derecede etkiliyor.

İsrail'in Gazze'deki katliamı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 257 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 24 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 71 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 396’ya, yaralı sayısının 85 bin 523'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri ​​​​​​​nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.