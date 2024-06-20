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Dünya
AA 20.06.2024 19:39

Husiler: İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait 153 gemiyi hedef aldık

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım 2023'ten bu yana İsrail, ABD ve İngiltere ile bağlantılı 153 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Husiler: İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait 153 gemiyi hedef aldık
[Fotoğraf: Arşiv]

Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonuna yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ne destek olmak amacıyla gemilere saldırmaya devam ettiklerini söyledi.

Husilerin son bir haftada gerçekleştirdiği 10 "operasyonda" 26 balistik füzeyle 8 gemiyi hedef aldığını kaydeden Husi, Kasım 2023'ten bu yana İsrail, ABD ve İngiltere ile bağlantılı 153 gemiyi hedef aldıklarını aktardı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yaptığı hava saldırılarına dair ise Husi, bu ülkelerin son bir haftada Yemen'in çeşitli bölgelerine 24 hava saldırısı gerçekleştirdiğini söyleyerek, ABD ve İngiltere'nin saldırılarının Husileri etkilemediğini iddia etti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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