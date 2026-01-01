Çok Bulutlu -3.2ºC Ankara
AA 01.01.2026 14:29

Fatih'te 2 aylık bebeğin ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Fatih'te ölen 2 aylık bebeğin beslenmediği tespit edilirken anne ile nikahsız birlikte yaşadığı çocuğun babası, aynı evde kalan dede ve anneanne gözaltına alındı.

Fatih'te 2 aylık bebeğin ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Fatih'te 30 Aralık'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Y.Y. (20) 2 aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını bildirdi.

Adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.

Anne Y.Y. bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği ancak 112'yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı, son 3 gündür bebeğin beslenmediği yönünde çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı.

Y.Y'nin nikahsız birlikte yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor.

