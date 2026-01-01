Çok Bulutlu -2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.01.2026 16:21

Katil İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir çocuğu öldürdü

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle beldesinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

Katil İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir çocuğu öldürdü

Hstane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, ateşkes anlaşması uyarınca çekildiği bölgeler arasında yer alan Cibaliya en-Nezle’de Ahmed eş-Şendagli adlı çocuğu vurarak öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güney ve doğu sınır hatlarının yanı sıra kuzeyde geniş alanlarda işgalini sürdürüyor. Bu durum, İsrail’in Gazze topraklarının yüzde 50’sinden fazlasını fiilen işgal ettiği anlamına geliyor.

İsrail, 10 Ekim’den bu yana Hamas ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürken, Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’ne göre bu süreçte yaklaşık 969 ihlal gerçekleştirdi ve en az 418 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail'in 8 Ekim 2023’te başlayan ve iki yıl süren saldırıları sonucu Gazze’de 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Gazze'deki hükümet: 2026 acıların son bulduğu bir yıl olsun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:20
Kabine üyelerinden Filistin'e destek mitingine ilişkin paylaşım
16:18
Yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
16:15
Gazze'deki hükümet: 2026 acıların son bulduğu bir yıl olsun
16:11
Pakistan ve Hindistan nükleer tesis ve sivil tutuklu listelerini birbirleriyle paylaştı
16:05
Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile görüştü
16:17
Van'da yolcu otobüsü kar küreme aracına çarptı
Bazı illerde eğitime kar tatili
Bazı illerde eğitime kar tatili
FOTO FOKUS
Başakşehir'de tırın çarptığı bina boşaltıldı
Başakşehir'de tırın çarptığı bina boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ