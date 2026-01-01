Çok Bulutlu -3.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 01.01.2026 13:33

Bakır 2009'dan bu yana en hızlı yıllık yükselişini gördü

Bakırın libresi 2025'te yüzde 41,9 artarak 2009'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Bakır 2009'dan bu yana en hızlı yıllık yükselişini gördü
[Fotograf: AA]

Emtia piyasasında geçen yıl kıymetli metallerin yanında baz metallerde de sert yükselişler öne çıkarken bakır, baz metallerdeki yükselişte öncü rol oynadı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlaması, reel faizlerin gerilemesi ve dolara olan talebin azalması, bakır fiyatları için destekleyici unsur oldu.

Bakır fiyatı geçen yıl özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından ve arza ilişkin endişelerden etkilendi.

Yıla 3,99 dolardan başlayan bakırın libresi, ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında bakır ithalatına yüzde 50 tarife getireceklerini bildirmesinin ardından 5,92 dolarla rekor kırdı.

Trump yönetiminden gelen "bakır ithalatına yönelik gümrük vergisinin rafine bakırdan üretilen bazı ürünlerde uygulanmayacağına" yönelik haber akışıyla bakırın libresi 4,31 dolara kadar düşse de özellikle arza yönelik endişelerle tekrar yükselişe geçerek yılı 5,64 dolardan tamamladı.

Bakırın libresi 2025'te yüzde 41,9 artarak 2009'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Bakır 2009 yılında yüzde 144,8 değer kazanmıştı.

