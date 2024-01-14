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Dünya
AA 14.01.2024 18:19

Viyana'da Filistin'e destek konvoyu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 100'üncü gününde Filistin halkının sesini duyurmak için araç konvoyu oluşturuldu.

Viyana'da Filistin'e destek konvoyu
[Fotograf: AA]

Başkentin önemli noktalarından Kahramanlar Meydan'ında başlayan araç konvoyu, şehir merkezini çevreleyen Ringstrasse'de tur attı.

Başta Filistin bayrağı olmak üzere Türk ve Güney Afrika bayraklarının süslediği araçlarla, kornalar eşliğinde Gazze'de yaşanan katliamlara dikkat çekildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Konvoydaki ses düzeneği kurulan bir araçtan "Filistin'e özgürlük, ateşkes, soykırıma hayır" sloganları atılırken, İsrail'in 100 gündür Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 24 bine yakın Filistinlinin ölümüne neden olan saldırıları ve yaşananlar Viyanalılara anlatıldı.

Araç konvoyu Viyanalıların dikkatini çekerken, yoldan geçen birçok kişi göstericileri selamlayarak destekte bulundu.

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