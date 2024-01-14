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Dünya
AA 14.01.2024 18:17

İsrail güçleri son 100 günde Batı Şeria'da 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı

Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 100 günü geride bırakan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da da 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri son 100 günde Batı Şeria'da 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyetinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlediği ve soykırım yaptığı 100 gün boyunca Batı Şeria'da da en az 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan 355'inin çocuk, 200'ünün kadın olduğu ifade edilen açıklamaya göre, İsrail güçleri gözaltına alırken işkence, darp, doğrudan ateş açma, tecavüz tehdidi, polis köpeği kullanımı ve canlı kalkan olarak kullanmak gibi suçlar işledi.

İsrail güçleri "zorla kaybetme" suçu işledi ve Gazze'de alıkoyup götürdüğü kişilerin akıbetine ilişkin bilgi vermeyi reddetti.

Aralık 2023'e kadar olan verilere göre İsrail hapishanelerindeki toplam Filistinli sayısının 8 bin 800 olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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